Brief an Verkehrsminister

Bensheim.Mit der ablehnenden Stellungnahme von „Hessen Mobil“ zum Antrag der Stadt Bensheim auf Anordnung von Tempo 100 nachts auf der A 5 befasste sich die BfB-Fraktion in einer Sondersitzung. Die Wählergemeinschaft hält nach eigenem Bekunden an dem Antrag der Stadt fest und will sich mit der ablehnenden Haltung von „Hessen Mobil“ nicht zufrieden geben.

Gewinn an Lebensqualität

In einem offenen Brief des Fraktionsvorsitzenden Franz Apfel an den hessischen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir heißt es unter anderem: „Wir bitten Sie, als zuständiger hessischer Verkehrsminister, den Antrag der Stadt Bensheim auf eine nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 100 im Bereich der gesamten Wohnbebauung in Bensheim zu unterstützen. Seitens der Bevölkerung bestehen wiederholte Beschwerden aus den angrenzenden Gebieten, hauptsächlich bei Westwind. Eine Reduzierung der Geschwindigkeit in den Nachtstunden wäre ein erheblicher Gewinn an Lebensqualität für viele Bewohner unserer Stadt. Wir verweisen in diesem Zusammenhang ebenfalls auf die Gesundheitsrisiken durch die Lärmemissionen.“

Die ablehnende Haltung seitens von „Hessen Mobil“ könne man nicht hinnehmen – mit der Begründung, dass nach Abwägung aller maßgeblichen Belange und unter Berücksichtigung der geringen Zahl an Betroffenheiten, die Reisezeitverluste für den Kraftfahrzeugverkehr höher einzuschätzen seien. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.08.2018