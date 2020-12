Briefe für Gronauer Senioren

Gronau.Normalerweise lädt der Ortsbeirat Gronau jedes Jahr im Advent alle Einwohner ab 65 Jahren zum Seniorennachmittag ins Dorfgemeinschaftshaus ein. In diesem Jahr verteilte das kommunale Gremium statt Einladungen einen Brief.

„Wir wollten es uns nicht nehmen lassen, Ihnen und Euch die allerbesten Wünsche für die Advents- und Weihnachtszeit sowie für den bevorstehenden Jahreswechsel auszusprechen“, schreiben darin die Ortsbeiratsmitglieder. Personen, die ansonsten zu den Gästen im Dorfgemeinschaftshaus sprechen, kommen auf der Rückseite des Briefes in schriftlicher Form zu Wort.

Gerade Weihnachten mit seiner frohen und starken Botschaft könne „in diesem belastenden Jahr wichtig sein“, merkt Uta Voll, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Gronau/Zell, an.

„Bleiben wir uns nah auch beim Abstand-Halten! Machen wir uns mit guten Gedanken auf den Weg durch die Adventszeit.“ Da in Gronau auch viele Katholiken leben, sind die geistlichen Wünsche auch von Pfarrer Thomas Catta von der Bensheimer Pfarrei Sankt Georg unterzeichnet.

„Die Corona-Krise führt uns vor Augen, welch hohes Gut das menschliche Miteinander darstellt – sprich das, was in Infektionsschutz-Verordnungen ‚Sozialkontakte‘ genannt wird und umgangssprachlich ‚Geselligkeit‘ heißt“, macht Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit deutlich. Ein Blick in die lokalen und internationalen Nachrichten zeige aber auch, dass es wichtigeres gebe, nämlich vor allem Gesundheit.

Zuversichtlich bleiben

Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert und Bürgermeister Rolf Richter rufen dazu auf, zuversichtlich zu bleiben. Es sei schön zu sehen, dass der Gronauer Ortsbeirat sich um die älteren Mitbürger kümmere und letztere „in dieser fürsorglichen Dorfgemeinschaft gut aufgehoben sind“. Der Brief des Ortsbeirats erinnert auch an die musikalische Gestaltung vergangener Seniorennachmittage. Jährlich abwechselnd sangen beziehungsweise musizierten der Männergesangverein Eintracht, der Evangelische Posaunenchor und der Singkreis Aufwind bei den Veranstaltungen.

Jedes Jahr luden die Grundschüler der Märkerwaldschule zum Mitsingen bei bekannten und neuen Weihnachtsliedern ein. Man erinnere sich dankbar an die musikalischen Erlebnisse vergangener Seniorennachmittage und freue sich gleichzeitig auf eine Zeit, in der wieder Veranstaltungen mit Musik möglich sind, so die Ortsbeiratsmitglieder. „Denn weder Musik noch Gesang lassen sich auf Papier drucken. Und Tonaufnahmen im Internet werden mit ihrer unzureichenden Klangqualität kaum den Interpreten gerecht.“

Das sahen wohl auch die Mitglieder des Posaunenchors so. Spontan entschieden sie, am ersten Advent in kleinen Gruppen an verschiedenen Orten im Dorf zu spielen. Ähnliche Aktionen sind auch für die kommenden Adventssonntage geplant. Und weil trotz des ausgefallenen Seniorennachmittages zur Adventszeit auch Süßigkeiten dazugehören, war dem Brief des Ortsbeirats ein Gutschein für eine Tafel Weihnachtsschokolade beigefügt.

Im Gronauer Dorfladen kann noch bis einschließlich dritten Advent eine Tafel fair gehandelte Schokolade mit Weihnachtsmotiv eines südafrikanischen Künstlers abgeholt werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 02.12.2020