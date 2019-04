Briefmarken-Tauschtag im Kronepark

Auerbach.Der Verein für Briefmarkenkunde Bensheim hält am Sonntag, 14. April, von 8.30 bis 14 Uhr, seinen 83. öffentlichen Großtauschtag im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach ab.

Zahlreiche Sammler aus der Region werden sich treffen, um Briefmarken, Briefe, Ansichtskarten, Ganzsachen und Münzen zu tauschen. Auch sind Händler eingeladen, bei denen in großen Auswahlen das ein oder andere Fehlstück erworben werden kann.

Der Bensheimer Briefmarkenverein ist im Herbst Ausrichter des 116. Deutschen Philatelistentages. An drei Tagen werden in der Weststadthalle eine große Ausstellung und weitere Aktionen stattfinden. Auch ein Sonderpostamt wird geöffnet, bei dem drei Sonderstempel geführt werden. Für die Großveranstaltung will der Vorstand des Briefmarkenvereins Bensheim im Rahmen des Tauschtages bei den Besuchern und Sammlern Werbung betreiben.

Beim Tauschtag im Bürgerhaus Kronepark werden Verantwortliche des Vereins für Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen. Ausreichendes Material an neuesten Katalogen für Preisbewertungen stehen zur Verfügung. Der Jugend wird ein gesonderter Platz für Aktivitäten freigehalten. Der Eintritt ist frei. red

