Browser sicher konfigurieren

Bensheim.Beim Surfen im Internet hinterlässt man Informationen über die persönlichen Interessen und Kontakte. Aus den Daten werden Persönlichkeitsprofile erstellt und verkauft. Die Folge sind unerwünschte Werbe-Popups und Spam-Mails.

Im Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße lernen die Teilnehmer unter Einsatz des Browsers Firefox, wie einfach es ist, der Datensammelwut und Manipulation Grenzen zu setzen. Es wird empfohlen, seinen eigenen Laptop mitzubringen. Darauf kann man die nötigen Tools installieren. Für die Teilnahme sind PC- und Internet-Grundkenntnisse nötig. Der Kurs läuft am Montag, 6. Mai, von 18 bis 21 Uhr, in Bensheim im Volkshochschulgebäude, Am Wambolterhof 2. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.04.2019