Brückweg wird gesperrt

Auerbach.Die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke im Brückweg nähern sich ihrem Ende: Aktuell finden die Straßenbauarbeiten im dritten Teilabschnitt, dem Kreuzungsbereich Brückweg/Schillerstraße, statt. Am Dienstag (18.) erfolgt dann der Einbau der neuen Fahrbahndecke im gesamten Brückweg zwischen der Darmstädter Straße bis einschließlich zur Kreuzung Brückweg/Schillerstraße.

Für diese Arbeiten muss der gesamte Brückweg inklusive des Kreuzungsbereichs vollgesperrt werden. Vom 19. bis 22. August erfolgen abschließende Straßenbauarbeiten, weshalb die Kreuzung bis einschließlich 23. August für den Verkehr gesperrt bleibt. Der Brückweg selbst kann nach dem Asphalteinbau ab Mittwoch (19.) von der Darmstädter Straße aus bis vor die Kreuzung Schillerstraße befahren werden.

Sollte es am Dienstag regnen, muss der Asphalteinbau verschoben werden, denn der Einbau kann nur an einem regenfreien Tag erfolgen. Für den Busverkehr gelten folgende Hinweise: Während der Vollsperrung der Kreuzung Brückweg/Schillerstraße können die Haltestellen Fasanenweg und Vogelherd nicht angefahren werden. Für die Haltestelle Fasanenweg wird eine Ersatzhaltestelle an der B 3/Ecke Fasanenweg eingerichtet.

Die Haltestelle Vogelherd entfällt. Am Dienstag (Asphalteinbau) können die Haltestellen Heinrichstraße, Fasanenweg und Vogelherd nicht angefahren werden. Für die Haltestelle Fasanenweg ist weiterhin die Ersatzhaltestelle an der B 3/Ecke Fasanenweg eingerichtet. Die Haltestellen Heinrichstraße und Vogelherd entfallen. Es wird vom KMB um Beachtung der aktuellen Aushänge an den Haltestellen gebeten sowie auf die Fahrplanauskunft unter www.vrn.de verwiesen.

Für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen bittet der KMB um Verständnis. Bei Rückfragen oder Anregungen steht Dirk Fischer (Telefon 06251/109662) gerne zur Verfügung. red

