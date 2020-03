Bensheim.Am Sonntag (8.) bietet das Familienzentrum Bensheim, im Rahmen des Weltfrauentages, um 10 Uhr einen Brunch für alleinerziehende Mütter und Väter an.

In einer angenehmen Atmosphäre können sich die Alleinerziehenden bei Kaffe, Tee und Frühstück austauschen. Bei diesem Treffen soll alleinerziehenden Elternteilen auch die Möglichkeit gegeben werden, andere Mütter und Väter mit gleicher Problematik kennenzulernen und sich auszutauschen. Gemeinsam soll herausgefunden werden, was Alleinerziehende bewegt und was sie benötigen. Neben Überraschungen für kleine und große Teilnehmer wird es ein Bastelangebot für die Kinder geben.

Interessierte Mütter und Väter können sich telefonisch unter 06251/805310 oder per E-Mail partner@familienzentrum-bensheim.de anmelden. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich vorab telefonisch an die Ansprechpartnerin Elke Redemund zu wenden, Handynummer 0170/3154263 red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.03.2020