Anzeige

Auerbach.Zum ersten Mal in diesem Jahr findet am 27. Oktober von 9 bis 17.30 Uhr ein Budo-Seminar der Hapkido-Abteilung der TSV Auerbach in Kooperation mit der Hapkido-Abteilung Lindenfels im Weiherhausstadion (Gebäude A) in der Saarstraße 56 statt. In diesem Zusammenhang lädt die Hapkido-Abteilung alle Kampfkunst-Interessierten jeglicher Stilrichtung ein.

Viele Stilrichtungen

Das Budo-Seminar bietet ein abwechslungsreiches, stilübergreifendes Programm. Mit von der Partie sind verschiedene Referenten der Kampfkünste Hapkido, Aikibudo, Kung-Fu sowie Kickboxen.

„Wir freuen uns darauf, neue Kontakte zu interessierten Kampfsportlern zu knüpfen und viele schon seit langem bestehende Kontakte weiter zu intensivieren“, schreibt die Abteilung.