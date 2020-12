Bücher gekonnt präsentiert

Bensheim.Gerade in Bezug auf die derzeitigen Umstände durch die Corona-Pandemie war es besonders erfreulich, dass der Vorlesewettbewerb an der Geschwister-Scholl-Schule stattfinden konnte, so die Schule in einer Pressemitteilung.

Auch in diesem Jahr kürte die aus Lehrer bestehende Jury die Sieger des schulinternen Wettbewerbs. Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen setzte sich Lena Diehl aus der 6 Gb durch, die aus Tolkiens „Der kleine Hobbit“ vorlas.

Die hervorragend vorbereiteten 16 Klassensieger aller Schulzweige zeigten den fachkundigen Juroren, wie man ein Buch gekonnt vorstellen kann. Sie präsentierten Ausschnitte aus ihren Lieblingsbüchern, welche sie zunächst inhaltlich einordneten und anschließend durch sinnentnehmendes Vorlesen einen Einblick in ihre auserwählte Lektüre gewährten. Bewertungskriterien für die Juroren waren dabei die Textstellenauswahl und Lesetechnik sowie Intonation.

Insgesamt zeigten sich die Sechstklässler thematisch vielseitig interessiert: Sowohl spannende als auch lustige Werke, Fantasy-Romane oder auch Comic-Bücher fanden großen Anklang. So verwunderte es nicht, Antje Szillat, Cornelia Funke oder auch J. K. Rowling unter den Autoren zu finden, oder auch Titel wie „Greg’s Tagebuch“ oder „Die drei !!!“.

Allerhand Abwechslung

Die Präsentation unterschiedlicher Bücher aus verschiedenen Genres bot allerhand Abwechslung, aber als einendes Element stand ganz klar im Vordergrund: Die Freude am Lesen. Teilnehmende Schülerinnen und Schüler: Iljaz Krasniq, Tarana Rasuli, Hasan Celiki, Simon Frankmann, Adsayan Senthurmooty, Jasmine Barrios, Donika Kaba, Dogu Dapar, Alexander Gnann, Soraya Lakhrissi, Aleyna Özdemir, Vivien Mink, Chiara Schnack. Der Preis für die Teilnehmer war ein aktuelles Jugendbuch. Außerdem wurden die Kinder mit einer Klassensiegerurkunde für ihre Leistungen gewürdigt.

Nach einer zunächst erreichten Punktegleichheit mit Hannah Krawczyk, welche aus E. Hunters „Warrior Cats“ las (ebenfalls aus der 6 Gb) sowie Güney Subasi aus der 6 Rb, der eine Textstelle aus „Greg’s Tagebuch – 13“ von J. Kinney präsentierte, setzte sich Lena Diehl, nachdem alle eine Seite aus dem auserwählten Jugendbuch vorgelesen hatten, endgültig durch.

Ein Grund für die erfolgreiche Veranstaltung mag die seit Jahren an der GSS gepflegte Leseförderung sein, die durch die gut betreute Schulbibliothek und den Leseunterricht unterstützt wird. Ein großer Dank galt allen Teilnehmenden, Organisierenden und den vorbereitenden Lehrern. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.12.2020