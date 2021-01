Bürger sollen Angsträume melden

Bensheim.Gerade in der jetzigen Jahreszeit werden sie offenkundig und bereiten mulmige Gefühle: Angsträume. Typisch sind Orte wie Bahnhöfe, Unterführungen, schlecht beleuchtete Tiefgaragen und Parkanlagen oder auch unübersichtliche Ecken. Alles Orte, die man am liebsten meiden möchte und die nach subjektiver Einschätzung irgendwie stressen. Oftmals lassen sich diese Angsträume schon mit wenigen Kniffen freundlicher gestalten. Nur müssen die Verantwortlichen im Rathause diese auch kennen.

Die Stadt Bensheim bittet die Bürger daher, öffentliche Straßen, Wege oder Plätze zu benennen, an denen sie sich unsicher fühlen, ergänzt mit einer kurzen Erläuterung oder Beschreibung. Am einfachsten und auf dem kürzesten Weg ist dies über ein Formular auf der städtischen Homepage (www.bensheim.de) möglich, im Bereich „Leben in Bensheim“ unter dem Punkt „Sicherheit/Prävention“, Formulare.

Sicherheitsbeauftragten anrufen

Alternativ ist der Sicherheitsbeauftragte Robert Schlappner telefonisch während seiner Sprechstunde immer mittwochs von 14 bis 15.30 Uhr unter der Nummer 06251/14334 erreichbar. Die Bearbeitung mit dem Einleiten weiterer Maßnahmen erfolgt im Anschluss durch den Sicherheitsbeauftragten. ps

