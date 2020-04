„Bürger“ sprechen über Schutzmasken und Radverkehr

Bensheim.In einer Telefonkonferenz am kommenden Dienstag (7.) um 18 Uhr besprechen die Kommunalpolitiker der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) aktuelle Themen in Bensheim.

Kommt die Pflicht, Mund-Nasen-Masken auch in Deutschland beim Einkaufen in Supermärkten zu tragen? In Österreich ist dies schon Pflicht und erste Kommunen in Deutschland übernehmen diese Vorgaben. „Wir tauschen uns über Pro und Contra aus“, kündigt Stadtrat Joachim Uhde für die „Bürger“ an.

1,50 Meter Abstand

Die vom Gesetzgeber beschlossenen Novellierung der Straßenverkehrsordnung ist ein weiteres Thema bei der Telefonkonferenz. So gilt bald ein gesetzlicher Mindestabstand beim Überholen von Radfahrern durch andere Fahrzeuge. Innerorts müssen 1,50 Meter, außerorts zwei Meter eingehalten werden. „Das halten auf Radschutzstreifen ist vollständig untersagt“, informiert Stadtverordneter Norbert Koller.

Analog zu den Tempo-30-Zonen sollen in Zukunft auch Fahrradzonen angeordnet werden können. Die Regelung orientiert sich an den Regeln für Fahrradstraßen: Für den Fahrverkehr gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Auch Elektrokleinstfahrzeuge sollen künftig fahren dürfen.

Erneuerbare Energien haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres erstmals mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland gedeckt. Von Januar bis März wurden rund 52 Prozent des Verbrauchs aus nachhaltigen Quellen erzeugt, wie erste Berechnungen zeigen. Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres hatte der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoinlandsstromverbrauch nur 44,4 Prozent betragen.

„In Bensheim haben wir noch sehr viele Dachflächen, die diesen Anteil weiter steigern können“, so Ulrike Vogt-Saggau. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.04.2020