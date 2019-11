Bürgerbüro heute geschlossen

Bensheim.Aufgrund von Renovierungsarbeiten im Erdgeschoss der Alten Faktorei ist das Bürgerbüro am 28. und 29. November geschlossen. In dringenden Fällen ist das Team unter der Telefonnummer 06251/582630 erreichbar. Ab dem 30. November hat das Bürgerbüro wieder normal geöffnet. Das Ortsgericht hat am 28. November ebenfalls geschlossen, ist aber in dringenden Fällen telefonisch (06251/5826335) erreichbar.

Die Sprechstunde von Dieter Seiche, Senioren- und Behindertenbeauftragter der Stadt Bensheim sowie der Sozialrechtsberater des VdK, muss an diesem Tag ausfallen. In Notfällen ist er telefonisch (06251/550096) zu erreichen. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.11.2019