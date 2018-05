Anzeige

Bensheim. Chris Roth und Frank Wienecke bringt so schnell nichts aus der Ruhe - auch nicht die Vorbereitung einer Großveranstaltung wie das Bensheimer Bürgerfest. Gefeiert wird in diesem Jahr vom 7. bis 10. Juni in der Innenstadt und die Vorbereitungen sind abgeschlossen.

„Alle Vereine haben sich wieder zurückgemeldet, Probleme, die Standplätze zu besetzen haben wir eigentlich nicht“, erklärt Roth, der seit Jahren als stellvertretender Vorsitzender des ausrichtenden Verkehrsvereins zusammen mit Geschäftsführer Frank Wienecke die Fäden zieht.

„Man darf nicht vergessen: Es ist das Fest der Vereine und für die Vereine. Sie sollen sich an den vier Tagen präsentieren, das ist nach wie vor der Kern des Bürgerfestes“, betont Wienecke im Gespräch mit dieser Zeitung. Deshalb achte man auf eine moderate Standpacht und ein Programm, „dass im Prinzip für sich spricht“.