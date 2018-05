Bürgerfest mit Krönung und Klassikern

Gut gerüstet: Die Vorbereitungen für das Bürgerfest sind abgeschlossen. Am Montag präsentierte der ausrichtende Verkehrsverein mit (v.l.) Chris Roth (Vorsitzender des Bürgerfestausschusses), Bürgermeister Rolf Richter (Erster Vorsitzender) und Geschäftsführer Frank Wienecke das Programm. © Funck

Bensheim.Chris Roth und Frank Wienecke bringt so schnell nichts aus der Ruhe – auch nicht die Vorbereitung einer Großveranstaltung wie das Bensheimer Bürgerfest. Gefeiert wird in diesem Jahr vom 7. bis 10. Juni in der Innenstadt und die Vorbereitungen sind abgeschlossen.

„Alle Vereine haben sich wieder zurückgemeldet, Probleme, die Standplätze zu besetzen haben wir eigentlich nicht“, erklärt

...

Sie sehen 8% der insgesamt 5373 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.05.2018