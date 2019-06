Bürgerfest standesgemäß eröffnet

Von unserem Redaktionsmitglied

Dirk Rosenberger

Bensheim. Die Eröffnung des Bensheimer Bürgerfestes war in der Vergangenheit oft eine feucht-fröhliche Veranstaltung. Dass es in diesem Jahr trockener, aber keinesfalls nüchtern zuging, lag an der ruhigen Hand des Lorscher Bürgermeisters Christian Schönung.

Der durfte (oder musste, immer abhängig von der Perspektive) zum

...