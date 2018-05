Bürgerfest und Bilderrätsel

Anzeige

Der Vorstand macht darauf aufmerksam, dass im Mai – nach der Waldandacht am 13. Mai um 17 Uhr auf dem Waldfriedhof – noch zwei weitere Veranstaltungen der Kolpingsfamilie stattfinden.

Am Pfingstmontag, 21. Mai, geht es zu Fuß auf die Wallfahrt zum Kreuzberg in Ober-Laudenbach. Treffpunkt zum Abmarsch ist um 7 Uhr auf dem Tegut-Parkplatz in Bensheim. Der Gottesdienst auf dem Kreuzberg beginnt dann um 10 Uhr. Der Rückweg erfolgt über die Juhöhe und Ober-Hambach, wobei eine Einkehr auf dem Steigkopf geplant ist. Anfragen dazu wird Organisator Josef Egger (Tel. 06251-68886) gerne beantworten.

Eine weitere Veranstaltung hat die Kolpingsfamilie am Dienstag, 29. Mai, um 20 Uhr im Kolpinghaus im Angebot. Kolpingbruder Ernst-Ludwig Drayß, der schon vor einiger Zeit einen vielbeachteten Vortrag über Armenien gehalten hatte, wird dieses Mal die hiesige Region in den Mittelpunkt der Betrachtungen stellen.

Bensheim früher und heute

Er wird dazu Bilder aus Bensheim aus den 1940er, 50er und 60er Jahren zeigen und die Anwesenden in den Vortrag miteinbeziehen. Es soll erkannt werden, was auf dem jeweiligen Bild gezeigt wird. Eine interessante Möglichkeit, sich mit der Vergangenheit und Entwicklung Bensheims auseinanderzusetzen. Die Mitglieder der Kolpingsfamilie und alle Interessierten, die Spaß am Lösen der Bilderrätsel aus dieser Zeit haben, sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen. red

