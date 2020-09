Bürgerforum am Mittwoch

Bensheim.Mit einer ersten öffentlichen Veranstaltung vor Ort wird der Bürgerbeteiligungsprozess im Rahmen der Erstellung eines Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes für Bensheim und die ländlichen Stadtteile fortgeführt.

Nur noch ein Termin

Das Bürgerforum findet am Mittwoch (16.) in der Weststadthalle statt. Es wird nur noch der eine Termin um 19 Uhr angeboten, da die erwarteten Teilnehmerzahlen dies zulassen. Eine Anmeldung per E-Mail an a.roehrich@firu-mbh.de oder telefonisch 0631/3624595 ist erforderlich. Die Veranstalter bitten darum, einen eigenen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen.

Weitere Informationen zum Prozess auf der Projekthomepage unter: www.dorfentwicklung-bensheim.de. ps

