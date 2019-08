Bürgerforum heute beim Regionalmarkt

Bensheim.Wenn am heutigen Samstag (17.) der erste Bensheimer Regionalmarkt in der Fußgängerzone aufgebaut wird und das Jazz-Festival „von 10 bis Zehn“ am Bürgerwehrbrunnen einen beschwingten Samstag garantiert, zeigt auch das Bürgerforum Zukunft Innenstadt Flagge. Im Bereich Lammertsbrunnen/Sparkassenfiliale werden die Netzwerker als Initiatoren des Regionalmarkts mit einem Infostand vertreten sein. Auf Schautafeln stellen sie die in mehreren Arbeitskreisen entwickelten Projektideen vor.

Schwerpunkt ist der Masterplan für die Gestaltung und Nutzung der Gebäude und öffentlichen Flächen in Bensheims Mitte: insbesondere die Vorstellungen, wie die Lauter als dritte Innenstadtachse – neben Haupt- und Bahnhofstraße – stärker ins Blickfeld gerückt werden soll.

Dem Bürgerforum geht es vor allem darum, mit Passanten ins Gespräch zu kommen. Das Thema Haus am Markt – und wie mit der neuen Situation umgegangen werden soll – wird dabei genauso eine Rolle spielen wie das Spielplatzkonzept „Perlenkette“, das zum Auftakt bei einer Veranstaltung am Donnerstag, 29. August, 19 Uhr, im Kolpinghaus diskutiert werden soll. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.08.2019