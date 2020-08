Bürgerforum im September

Bensheim.Mit einer ersten öffentlichen Veranstaltung vor Ort wird der Bürgerbeteiligungsprozess im Rahmen der „Erstellung eines Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes“ für Bensheim und die ländlichen Stadtteile fortgeführt.

Dem Format vorausgegangen sind bislang eine Online-Beteiligung als Ersatz zur Auftaktveranstaltung sowie Stadtteilspaziergänge in den ländlichen Stadtteilen.

Die bisher erlangten Erkenntnisse aus dem Beteiligungsprozess und den Analyseergebnissen bilden die Grundlage für das Bürgerforum und bieten noch einmal die Chance zur Ergänzung der bisher gesammelten Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken sowie Besonderheiten der Stadtteile.

Es soll aber auch bereits weiter gedacht und erste Handlungsfelder sowie Themenschwerpunkte für die einzelnen Stadtteile entwickelt werden, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Bensheimer Rathaus.

Zwei Termine am 16. September

Das Bürgerforum findet am Mittwoch, 16. September, in der Weststadthalle statt. Aufgrund der gültigen Corona-Vorschriften ist die Teilnahme mit einigen Besonderheiten verbunden:

Um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern die Chance auf eine Teilnahme zu bieten, wird es an diesem Tag zwei Termine geben: Termin 1 beginnt um 15.30 Uhr, Termin 2 um 19 Uhr. Einlass ist jeweils 15 Minuten vor Beginn. Außerdem ist eine Anmeldung für die Veranstaltung per E-Mail an a.roehrich@firu-mbh.de oder telefonisch 0631/3624595 erforderlich.

Anmeldung erforderlich

Dabei anzugeben sind der vollständige Namen sowie der Terminwunsch. Aufgenommen werden müssen die personenbezogenen Daten, um im Erkrankungsfall eines Teilnehmers alle Anwesenden darüber informieren zu können. Die Daten können direkt bei der Anmeldung hinterlassen werden, alternativ steht ein Kontaktformular unter Neuigkeiten auf der Internetseite zum Download zur Verfügung.

Die Veranstalter bitten darum, einen eigenen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen, heißt es in der Pressemitteilung. Anmeldeschluss ist der 9. September. ps

Info: Weitere Informationen auf der Projekthomepage unter: www.dorfentwicklung-bensheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.08.2020