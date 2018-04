Anzeige

Bensheim. Das Bensheimer Bürgerhaus ist ein Störfaktor - zumindest aus Sicht der Denkmalschutzbehörden. Die halten das Gebäude aus den 70er Jahren für „maßstabsprengend“, außerdem fügt es sich ihrer Ansicht nach nicht in den historischen Kontext ein. Gemeint sind damit die benachbarten Ensembles wie der Dalberger Hof.

Eine Einschätzung, die man teilen kann, aber nicht muss. Trotzdem hat sie immense Auswirkungen auf die Sanierung des Bürgerhauses. Denn ohne eine Zustimmung der Denkmalpfleger wird es keinen genehmigten Bauantrag geben. Das machten Bürgermeister Rolf Richter und Architekten Matthias Losacker am Donnerstag in einer Sitzung des Bauausschusses mit dem Ortsbeirat Mitte deutlich. „Bei Sanierungen von Sonderbauten wie einem Bürgerhaus gelten die gleichen Gesetze wie bei einem Neubau“, erläuterte Losacker. Das betrifft Brandschutzvorgabe und Energieverordnung, hat allerdings auch zur Folge, dass die Denkmalschützer eine gewichtiges Wörtchen mitzureden haben.

Was folgte, waren etliche Abstimmungsgespräche und Arbeitssitzungen, bis Architekt und Stadt eine Lösung offerieren konnten, die auf Wohlgefallen stieß. Diesen „modellhaften Zwischenschritt“ (Losacker) präsentierte der Architekt nun im Rathaus. Er sieht ein vorgelagertes, abgestütztes Dach vor, das sich vom Beauner Platz um die Ecke herum bis zur Nordseite des Gebäudes zieht. Dieser Kunstgriff verändert die Geometrie des Komplexes und soll ihm so die Wucht nehmen. Wie sich das in der Praxis gestaltet, werden die nächsten Wochen und Monaten zeigen, denn der Entwurf geht nicht in die Details. Materialen und Farbgebung sowie die Anzahl der Stützen sind Gegenstand weiterer Ausarbeitungen. dr