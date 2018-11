Bürgerhaus, Riedwiese und Haushalt

Bensheim.Erst serviert Finanzdezernent Adil Oyan (Grüne) die Haushaltszahlen für 2019 – und danach geht in der Sitzung der Stadtverordneten am Donnerstag das Millionenspiel weiter. Die Kommunalpolitiker müssen – wie berichtet – abschließend die Mehrkosten beim Bürgerhaus zur Kenntnis nehmen und die Zahlung von 889 000 Euro an die MEGB absegnen.

Sprich: Es liegt Konfliktpotenzial in der Luft,

...