Bürgerhaus-Umbau deutlich teurer

Bensheim. Es ist das bisher letzte Kapitel einer Geschichte, die fast schon tragikomische Züge trägt: Die Modernisierung des Bensheimer Bürgerhauses wird erheblich teurer als ursprünglich gedacht - und dauert länger. In Zahlen ausgedrückt: Statt 8,89 Millionen müssen voraussichtlich 10,965 Millionen Euro investiert werden. Die Fertigstellung verschiebt sich von Ende Dezember 2019 auf mindestens Ende März 2020.

Hauptgründe für den kräftigen Zuschlag sind die neue Fassadengestaltung und der allgemeine Preisanstieg in der Baubranche. Die bisherige Schätzung datiert aus dem Jahr 2016. „Da war Bauen noch relativ normal möglich“, kommentierte Diplom-Ingenieur Bernd Steinbacher von der FAAG Technik GmbH die Entwicklung der vergangenen 24 Monate. Die Firma aus Frankfurt ist für die Projektsteuerung verantwortlich. Etwas mehr als eine Million Euro kommen durch Preisanstieg und eine fortgeschrittene Detailplanung zusammen - plus 1,049 Millionen Euro für die aus vorgelagerten Säulen - in der Architektensprache Kolonnade genannt - bestehende Fassade.

„Das war ursprünglich so nicht geplant“, betonte Bürgermeister Rolf Richter bei einem Pressegespräch im Rathaus. Zur Erinnerung: Die Denkmalpflege hatte beim ersten Entwurf für das Bürgerhaus 2.0 ihr Veto eingelegt. Sie forderte, dass die ursprüngliche Geometrie des 70er-Jahre-Baus - in den Augen der Behörde ein Störfaktor mit Blick auf die umliegende historische Bebbauung - kaschiert werden muss. Architekt Matthias Losacker präsentierte daraufhin die Lösung mit den Säulen, auf die sich alle Seite in langwierigen Abstimmungsgesprächen einigen konnten. dr

Bericht in der Freitagausgabe

