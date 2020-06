Bürgerhaus und Bahnhof

Bensheim.Die geplante Neugestaltung des Bürgerhauszuganges und des Umfeldes mit Beauner Platz, Flächen am Dalberger Hof und vor dem Parktheater ist Thema der öffentlichen Fraktionssitzung der Grünen Liste Bensheim( GLB) am Dienstag (9.).

Die Außenanlagen und der neue Zugang zum Bürgerhaus müssen bis zur Eröffnung fertiggestellt werden. Ein entsprechender Auftrag an den Magistrat vom Sommer 2018 wurde nicht ausgeführt und dann auf Vorschlag der Verwaltung aufgehoben. Neue Beschlüsse 2020 sollen diesen ersetzen, so wieder in der Stadtverordnetenversammlung am 2. Juli.

Die Grünen meinen, es werde Zeit. Die Gestaltung solle offener und klarer strukturiert sein und es solle gleichzeitig mehr Grün geschaffen werden. „Zu diesen positiven Aspekten vermissen wir allerdings die Regelungen zur Barrierefreiheit und Radverkehrsführung, vor allem am Parktheater, weil die vielen Treppenanlagen in der Gesamtplanung dafür hinderlich sind“,so Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Der neue Zugang des Bürgerhauses vom Beauner Platz aus und der Ersatz für die durch die angebaute Fassade nicht mehr nutzbare Treppe müssten diskutiert werden. „Angesichts der Steuerrückgänge ist hierfür jedoch eine neue Kosten-Nutzen-Rechnung notwendig“, kritisiert Jochen Kredel, GLB-Stadtverordneter. „Zudem fehlen bisher jegliche Angaben über die Kosten dieser gesamten Umgestaltung und die vorgelegten Entwürfe weisen große Ungenauigkeiten auf.“

Weiterhin wird sich die Fraktion mit dem Thema Fahrradparkhaus am Bahnhof. Die Fraktion berät ab 20 Uhr wieder öffentlich als Videokonferenz.

Interessierte melden sich bei Moritz Müller (m.mueller@gruene-bensheim.de), um den Teilnahmelink zu erhalten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.06.2020