Bürgerhaus und Masterplan

Bensheim.Zu ihrer nächsten Fraktionssitzung trifft sich die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) am Dienstag (6.) um 19 Uhr im Hotel Felix. Die Vorbereitung der Stadtverordnetenversammlung steht zunächst im Mittelpunkt.

„Insbesondere sprechen wir über die barrierefreie und energetische Sanierung des Bürgerhauses“, betont Stadtverordneter Norbert Koller. Danach geht es um das zweite Schwerpunktthema, den „Masterplan Nachhaltige Mobilität“. „Dabei schauen wir uns auch die Vorschläge zur Erweiterung der Messstationen zur Erfassung der räumlichen Verteilung des Stickoxids und die Errichtung eines City-Logistik-Konzepts an“, sagt Stadtrat Andreas Born. Das Konzept soll die Innenstadt von Lieferverkehr mit Transportern und kleineren Lkw entlasten. Als Vorbild könne die belgische Stadt Hasselt dienen, wo es für den Lieferverkehr in die Innenstadt ein City-Depot gibt, in dem Waren für die Kernstadt in kleinere Elektrofahrzeuge und Lastenräder umgeladen werden, erklärt Born. red

