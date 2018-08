Anzeige

Bensheim.Die Sommerpause und politikfreie Zeit ist zu Ende. Die CDU-Stadtverordneten nehmen am heutigen Dienstag (7.) ihre regelmäßige Fraktionsarbeit wieder auf. „Bei unserer ersten Arbeitssitzung werden wir zunächst einen Rückblick auf unsere diesjährige Sommertour nehmen“, sagt Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk.

Der gemeinsame Besuch des Hemsbergturm mit Mitgliedern des Vorstandes des Fördervereins, der Besuch der Kläranlage mit Vertretern des Betreibers KMB sowie der Rundgang zu verschiedenen geplanten Themen am Berliner Ring haben die erste Hälfte der Sommerferien bestimmt.

In der zweiten haben die Christdemokraten zum Thema Straßenunterhaltung die Baustelle am Berliner Ring zwischen Kreisel Saarstraße und Brückweg besichtigt und dem Hochstädter Haus einen Besuch abgestattet. Der Abschluss der Sommertour hat die CDU-Fraktion in der letzten Ferienwoche zum AKG geführt.