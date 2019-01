Bürgerhilfe befindet sich weiterhin im Aufwind

Bensheim.Die Bürgerhilfe Bensheim hat zum 31. Dezember 2018 mit 209 Mitgliedern den bisherigen Höchststand ihrer Mitgliederzahl erreicht.

„Wir befinden uns mitglieder- und veranstaltungsmäßig im Aufwind und unser gemeinsames Thema der gegenseitigen Hilfe ist ein wichtiges Zukunftsthema in unserer Gesellschaft“, berichtetet Vorsitzender Franz Apfel bei dem sehr gut besuchten traditionellen Neujahrsempfang der Bürgerhilfe. In einem kurzen Rückblick ließ Apfel das Jahr 2018 Revue passieren. Die erste Zukunftswerkstatt für die Bürgerhilfe fand unter großer Beteiligung der Mitglieder statt. Viele der dort erarbeiteten Vorschläge hat der Vorstand der Bürgerhilfe mit engagierten Mitgliedern bereits umgesetzt oder zumindest angestoßen.

Der stellvertretende Vorsitzende, Peter Röhrs, unterlegte die zahlreichen Veranstaltungen der Bürgerhilfe im letzten Jahr mit einer Power-Point-Präsentation. In seinem Grußwort ging Bürgermeister Rolf Richter auf die Bedeutung des Ehrenamtes in unserer Gesellschaft ein. Das soziale Netzwerk in Bensheim sei stark. Er würdigte das Engagement der Bürgerhilfe im sozialen Bereich als Teil des sozialen Netzwerkes in Bensheim.

Peter Röhrs wies darauf hin, dass die bisher feststehenden Veranstaltungen der Bürgerhilfe per Mail angefordert werden können über die Adresse: buergerhilfe-bensheim@t-online.de. red/Bild: Neu

