Bürgerhilfe besuchte den Hermannshof

Bensheim.Zu einer Führung in den Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in Weinheim hatte die Bürgerhilfe Bensheim Teilnehmer der vereinsinternen Zukunftswerkstatt und Neumitglieder eingeladen. Die Führung wurde von Ingrid Engelbracht vom Vorstand der Bürgerhilfe gut vorbereitet. Bei sonnigem Herbstwetter erfuhren die Mitglieder Wissenswertes über die Geschichte des Hermannshofes und die Lebensbereiche der Pflanzen im Hermannshof sowie ihre Eignung für Straßen-Begleitgrün, wie es in Bensheim erfolgreich praktiziert wird.

Ein Besuch der Woinemer Haus-Brauerei beendete den gelungenen Ausflug. red/Bild: Bürgerhilfe

