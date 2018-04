Anzeige

Bensheim.Die gemeinnützige Bürgerhilfe Bensheim lädt zur Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen ein. Beginn ist am Donnerstag (26.) um 18 Uhr im Caritasheim Sankt Elisabeth in der Heidelberger Straße 50 in Bensheim.

Lebendige Nachbarschaft

Ein für den Zusammenhalt der Mitglieder wichtiger Punkt ist die Ehrung der Persönlichkeiten, die seit der Gründungsversammlung am 14. Juni 1997 dem Verein für „lebendige Nachbarschaft“ angehören. Die Bürgerhilfe mit ihren über 200 Mitgliedern ist eine Vereinigung von Bürgern aller Altersgruppen – so bleibt die Gemeinschaft lebendig und zukunftsfähig.

Gerade die generationsübergreifende Arbeit stärkt das Verständnis füreinander und fördert das solidarische Zusammenleben in der Gesellschaft.