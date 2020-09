Bürgerhilfe lädt zur Radtour ein

Bensheim.Am Samstag, 19. September, bietet die Bürgerhilfe eine gemütliche Radtour entlang der Bergstraße an. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Bahnhof, Ostseite, an den Taxis. Die Gesamtlänge beträgt 28 Kilometer. Ziel ist der Wiesensee in Hemsbach. Dort ist von 12 bis 14 Uhr eine Mittagspause „Bei Minna“ vorgesehen. Die Rückfahrt erfolgt westlich der A 5 über Lorsch. Der Abschluss findet im Eiscafé Roma in der Wormser Straße statt, teilen die Organisatoren Hans Peter Krauß, Gudrun Nowak und Barbara Schaack mit.

An der Radtour können sich sowohl Mitglieder der Bürgerhilfe als auch Gäste beteiligen. Anmeldung per Telefon oder Mail ist erforderlich: Telefon 06251/69999, E-Mail: buergerhilfe-bensheim@t-online.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.09.2020