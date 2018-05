Anzeige

Bensheim.Die Bensheimer Stadtverordnetenversammlung hat – wie berichtet – ein Hundert-Bänke-Programm für das Stadtgebiet beschlossen. Diese Sitzbänke sollen in den nächsten vier Jahren aufgestellt werden und damit die Aufenthaltsqualität in Bensheim steigern. „Dem Aufruf von Bürgermeister Richter an Sponsoren, eine Bank zu übernehmen, sind wir gerne gefolgt“, berichtet nun Walter Böhme vom Vorstand der Bürgerhilfe Bensheim.

„Wir haben insgesamt drei Bänke zum 20-jährigen Bestehen der Bürgerhilfe gesponsert und der Stadt dafür 1980 Euro überwiesen“, informiert Schatzmeisterin Ingrid Engelbracht. Man habe zwei Bänke an den beiden gegenüberliegenden Bushaltestellen in der Schwanheimer Straße und eine Bank an der Ostseite des Beauner Platzes vorgeschlagen und gesponsert. red