Die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt werden dann vom Vorbereitungsteam ausgewertet und dem Vorstand der Bürgerhilfe zur Entscheidung vorgelegt, betont Angelika Köster-Loßack.

„Damit wir unseren Verein gemeinsam zukunftsfähiger machen, sind wir auf eine gute Beteiligung angewiesen. Alle Teilnehmer an der Zukunftswerkstatt werden in den Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in Weinheim mit Abschluss in der Weinheimer Brauerei eingeladen werden“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Peter Röhrs.

Anmeldung per Telefon im Büro der Bürgerhilfe 06251/69999, oder per E-Mail an die Adresse buergerhilfe-bensheim@t-online.de – bis spätestens 12. Juli. red

