Anzeige

Auerbach.Die Bürgerhilfe Bensheim lädt ein zum nächsten offenen Stammtisch in Auerbach für Mittwoch (8.) im Café Hug, Darmstädter Straße 163/165. In lockerer Atmosphäre kann man sich dort über die Bürgerhilfe informieren, „zumal die Stammtische jetzt Anlaufpunkte als Ersatz für den Bürodienst sind“, darauf weist Walter Böhme vom Vorstand hin. Zu den Stammtischen in Auerbach und Bensheim-Mitte mit Weststadt sind sowohl Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder eingeladen. Der Auerbacher Stammtisch findet jeden zweiten Mittwoch im Monat im Café Hug in Auerbach statt.

Der Stammtisch für Bensheim-Mitte und Weststadt findet bis einschließlich September jeden letzten Freitag im Monat im Eiscafé Roma in der Wormser Straße 9 statt. red