Anzeige

Bensheim.Die Aufteilung der Aufgaben der Beisitzer im neugewählten Vorstand der Bürgerhilfe Bensheim stand im Mittelpunkt der ersten Vorstandssitzung nach der Neuwahl. Als neugewählter Beisitzer übernimmt Joachim Hartmann den Bereich der Pressearbeit in Zusammenarbeit mit weiteren Vorstandsmitgliedern. „Unsere Aufgabe ist es, die Ziele der Bürgerhilfe Bensheim im Sinne einer lebendigen Nachbarschaft bekannter zu machen“, sagte Hartmann. Die ebenfalls neu gewählte Beisitzerin Angelika Köster-Lossack unterstützt die beiden Stammtische in Auerbach und Bensheim-Mitte/Weststadt und bringt sich in den Bereich der Kooperation mit anderen Vereinen ein.

Beisitzer Manfred Sassen übernimmt keinen festen Bereich, sondern will sich ad hoc um bestimmte Aufgaben kümmern. So bringt er sich beispielweise zusammen mit Franz Apfel und Angelika Köster-Lossack in die neugebildete Arbeitsgruppe „Zukunftswerkstatt für die Bürgerhilfe“ ein, heißt es abschließend in der Mitteilung. red