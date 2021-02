Bürgerinitiative als Einstieg in die Politik

Bensheim.Frühjahr 2009. Auf dem rund 4000 Quadratmeter großen Gelände des Konfessionskundlichen Instituts an der Eifelstraße sind drei neue Wohngebäude vorgesehen. Einige Anlieger auf der gegenüberliegenden Seite – im Bereich der angrenzenden Kappesgärten – wollen die Planung in der vorliegenden Form nicht akzeptieren. Der Umfang des vorgesehenen Baukomplexes sei zu wuchtig und die zulässige Gebäudehöhe überdimensioniert. Das Thema schlägt im Ortsbeirat West auf.

Es gründet sich eine Bürgerinitiative. Die Freie Wählergemeinschaft (FWG) Bensheim unterstützt deren Anliegen in den örtlichen Gremien. „Die anderen Bensheimer Parteien waren an einem Dialog nicht interessiert“, sagt Rolf Tiemann. Damals einer der Anwohner und Motor der BI – heute alleiniger Vertreter der FWG in der Stadtverordnetenversammlung und Spitzenkandidat für die anstehenden Kommunalwahlen.

Die Debatte um das Bauprojekt habe ihn dazu motiviert, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren. „Ausschlaggebend war die Ignoranz und Borniertheit der damaligen Koalition gegenüber konkreten Bürgerinteressen“, so Tiemann, der 2011 erstmals auf der Kandidatenliste steht.

Ende März 2015 zieht er nach dem Abschied von Günther Müller-Falcke als Fraktionschef ins Stadtparlament ein. Sein erster öffentlicher Auftritt auf kommunalpolitischem Parkett fand in Gronau statt. Gleichzeitig muss die FWG zwei Abgänge verzeichnen. Bei der Kommunalwahl 2016 erreichen die Unabhängigen magere drei Prozent. Der Freien Wählergemeinschaft fehlten gerade einmal zwei Wählerstimmen, um einen zweiten Sitz in der Stadtverordnetenversammlung zu bekommen.

Seither hält Tiemann als Einzelkämpfer die FWG-Fahne hoch. Das soll sich jetzt ändern. „Ich hätte nichts gegen ein wenig Gesellschaft“, schaut er zuversichtlich auf den 14. März. Mit mehr Vertretern in den Gremien will man wieder Fraktionsstatus erreichen und stärker Einfluss auf die Kommunalpolitik nehmen. Egal, ob als Solist oder Teamplayer: Rolf Tiemann will die FWG in Bensheim weiterhin als pragmatisch-konstruktive Oppositionskraft anführen und andere Perspektiven ins Spiel bringen. Dass die Wählergemeinschaft bei den lokalen Bürgerinitiativen nach wie vor einen Stein im Brett hat, soll dabei nicht schaden.

Von der Stadt schnell begeistert

Seit über 30 Jahren lebt Rolf Tiemann mit seiner Frau Doris in Bensheim. Die Lebensqualität und der Charme der Stadt hatten sie schnell begeistert. Der Umzug war beruflich bedingt: Nach seiner Promotion an der TU Berlin arbeitete der Physiker in verschiedenen leitenden Positionen bei mittelständischen Unternehmen und internationalen Konzernen. Hauptsächlich im Bereich Forschung und Entwicklung, aber auch in den Sparten Anwendungstechnik und Ablaufoptimierung.

Irgendwann stand ein Wechsel von Westfalen Richtung Südhessen ins Haus. Der mittlere der drei Söhne besuchte das Goethe-Gymnasium. Tiemann selbst pendelte zunächst noch zwei Jahre zwischen Bergstraße und Polen, wo er für eine betriebliche Fusion verantwortlich war. „Damals war ich fast nur an Wochenenden zu Hause.“

Die Wiege steht in Essen. 1946 geboren, wuchs er als Kind des Ruhrgebiets in einer klassischen Arbeiterfamilie auf. Der Vater ist SPD-Genosse und schafft im Stahlwerk. Der Junior kickt im Vorort-Club. Die Besuche bei Rot-Weiß Essen sind Kult. Helmut Rahn ist ein Held im Revier. Dass der Sohn die Realschule besuchen kann, ist schon etwas Besonderes. Chancengleichheit im Bildungssystem gehört bis heute zu einem primären Anliegen Tiemanns: „Jeder muss gemäß seinen Fähigkeiten gefördert werden.“

Bei ihm sind es die Naturwissenschaften. Auch Mathematik fällt ihm leicht. Nach der Schule lässt er sich zum Elektrotechniker und Physiklaboranten ausbilden. Einige Zeit fährt er beide Jobs parallel. Auf dem zweiten Bildungsweg holt er das Abitur nach und schreibt sich an der Universität Göttingen im Studienfach Physik ein. Er erhält ein Stipendium beim Cusanuswerk, einer Begabtenförderungseinrichtung der Deutschen Bischofskonferenz.

„Eine spannende Phase“

Vom wissenschaftlichen Assistenten schafft er es bis zum Abteilungs- und Werksleiter auf internationalem Parkett. Auch nach Eintritt in den Ruhestand 2011 ist Tiemann noch viele Jahre als freiberuflicher Unternehmensberater und Interimsmanager aktiv. Seine Schwerpunkte bleiben auch hier Qualitätssicherung und Prozessoptimierung.

Seine Frau lernt er bereits vor dem Abitur kennen. Gemeinsam ziehen sie von Essen nach Göttingen, wo sie – selbst noch immatrikuliert – ein Studentenwohnheim leiten und Nachwuchs bekommen. „Eine spannende, sehr dynamische Phase“, erinnert sich Rolf Tiemann an die damalige Zeit.

Mit dem Diplom in der Tasche geht es an die TU nach West-Berlin, wo die beiden anderen Kinder zur Welt kommen.

