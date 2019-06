Bürgerinitiative spricht von „Verdrehung der Tatsachen“

Bensheim.Entgegen der Einlassungen der BfB im BA vom 14. Juni sei es ausschließlich der BI Riedwiese zu verdanken, dass im Gewerbegebiet „An der Riedwiese Süd“ von dem Bau einer Bauschuttrecycling-Anlage Abstand genommen wurde. Das Engagement und die fachlich versierten Gegenargumente der Bürger haben zu dem Umdenken der Verantwortlichen geführt. Das schreibt die BI in einer Pressemitteilung.

Über eine „solch unverfrorene Verdrehung der Tatsachen“ durch Franz Apfel und seine BfB kann man nur staunen. Mit keinem Wort erwähne die BfB den langen und mühsamen Kampf der Bürgerinitiative mit ihren vielen engagierten Unterstützern. Diese seien es gewesen, die eine solche Anlage in direkter Nähe des Wohngebiets, des großen Schulcampus, des hier ansässigen homöopathischen Pharmabetriebs verhindert haben. „Kein Wort ist es Franz Apfel wert zu erwähnen, dass mehr als 800 Menschen gegen diese Pläne der Stadtverwaltung und der Bensheimer Koalition ihre Unterschrift geleistet hatten“, heißt es.

In allen Ortsbeiratssitzung von Bensheim-West, in allen Ausschusssitzungen und selbst noch in der Stadtverordnetenversammlung am 21. Juni hätten bis auf Ulrike Vogt-Saggau alle Vertreter der BfB immer die Hand für diese Anlage gehoben, auch Herr Apfel. Die vorgebrachten Gründe gegen diese Anlage wurden abgetan. Erst danach, als der öffentliche Druck durch die Bürgerinitiative und die sie unterstützenden Bürger zu groß wurde, „entschieden sich die BfB ebenso wie ihre Koalitionspartner CDU und GLB diesen absurden Plan zur Ansiedlung einer in einem Gewerbegebiet nach herrschender Rechtsauffassung unzulässigen Bauschuttrecycling-Anlage aufzugeben“.

Für die vielen Bürger, die sich im Kampf gegen diese Recyclinganlage engagiert hatten, sei diese Ignoranz der BfB herabsetzend und beleidigend. „Herr Apfel und seine Mitstreiter können sicher sein, dass dieses Verhalten den Menschen in Erinnerung bleiben wird“, schreibt die BI. Die Bürgerinitiative Riedwiese begrüßt ausdrücklich den Antrag der FWG, die nicht im Besitz der Firma Reckeweg befindliche Fläche des Gewerbegebiets „An der Riedwiese Süd“ von Bebauung freizuhalten und als naturnahe Wiese zu belassen.

Dies war immer eine zentrale Forderung der BI Riedwiese. Die Bürgerinitiative äußerte sich erfreut, dass nach den zuletzt geführten Diskussionen die Freien Wähler sich der Forderung nach Stopp der weiteren Bebauung angeschlossen haben und in der Stadtverordnetenversammlung am 27. Juni einen Antrag zur Abstimmung einbringen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.06.2019