Bürgerkunst auf dem Gehweg

Bensheim.Die Kunst- und Musiktherapeutin Carolin Dörner hat eine schöne Idee praktisch vor ihrer Haustür in die Tat umgesetzt: An der Schwanheimer Straße auf Höhe der Sparkassen-Filiale hat sie eine Stellwand für Bürgerkunst aufgestellt. „Die Idee ist, Kreatives gemeinsam entstehen zu lassen, gerade jetzt, wo wir auf Abstand gehen, keine Kontakte pflegen können“, erklärt sie im Gespräch mit dem BA.

Es geht nicht um Perfektion

Dabei geht es keinesfalls um Perfektion oder Stilechtheit, um genauen Ausdruck oder „Pinselstrich“: Vielmehr sollen sich alle, die es wollen, mitteilen können. „Um Kunst gemeinsam sichtbar werden zu lassen, ohne sich zu nahe zu kommen“, betont Carolin Dörner.

Die Stellwand sei für alle Menschen offen, die Themensetzung werde sich ändern. Seit Anfang dieser Woche wird beispielsweise eine Geschichte entwickelt, an der jeder, der vorbeikommt, mitschreiben kann. Auch mit flüssigen Farben könne experimentiert werden. Das Ergebnis sei in allen Varianten offen, so die Kunst- und Musiktherapeutin.

Alle Werke werden von ihr gesammelt, in der Hoffnung, dass man nach der Corona-Krise und den Lockerungen der Einschränkungen vielleicht in einer kleinen Ausstellung präsentieren kann, was die Passanten und Bewohner in diesen herausfordernden und sehr speziellen Wochen auf die Leinwand gebracht haben.

Erfreut ist die Initiatorin dieser besonderen Aktion außerdem, dass ihre Stellwand und die Stifte bisher weder zweckentfremdet noch beschädigt wurden – was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, es aber in der Praxis oft genug nicht ist. dr

