Bürgermeister bei der BfB-Fraktion

Bensheim.Bürgermeister Rolf Richter ist Gast in der nächsten Fraktionssitzung der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) am Dienstag (21.) ab 19 Uhr im Hotel Felix in der Dammstraße. „Wir wollen wichtige anstehende Themen der Bensheimer Stadtpolitik mit Bürgermeister Rolf Richter besprechen. Unter anderem stehen die Themen sozialer Wohnungsbau auf dem Meerbachgelände, auf dem ehemaligen EKZ-Gelände in der Wormser Straße, in der Dammstraße und auf dem ehemaligen Bundeswehrdepot auf der Tagesordnung. In diesem Bereich wollen und werden wir einen großen Schritt in dieser Wahlperiode vorankommen“, informiert BfB-Stadtverordneter Norbert Koller.

Nahversorger für die Innenstadt

Der Nahversorger in der Innenstadt soll ebenfalls Thema sein. Im Rahmen des Innenstadt-Dialogs 2030 wurden von vielen Teilnehmern auf dieses Problem hingewiesen. „Neben dem Neubau des Hauses am Markt, der Sanierung der denkmalgeschützten Häuser am Marktplatz ist dies ein weiteres Thema, das uns und vielen Bürgern auf den Nägeln brennt“, so Stadtverordnete Helmut Reuter.

Ab 20 Uhr tagt die BfB öffentlich. Das Thema Lärmschutz an der Autobahn wird als ein aktuelles kommunalpolitisches Thema bei der BfB besprochen.

Die Frage „Wie können wir weitere Lärmschutzwälle und Lärmschutzwände an der Autobahn erreichen“ steht dabei im Mittelpunkt der Aussprache, zu der interessierte Bürger ab 20 Uhr in das Hotel Felix eingeladen sind. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.08.2018