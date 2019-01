Bürgermeister mit Optimismus und Gesangseinlage

Bensheim. Optimistisch sollen die Bensheimer ins neue Jahr gehen. Sich Herausforderungen stellen, in dem Wissen, seit Jahren alle neuen und kommenden gemeistert zu haben. Bürgermeister Rolf Richter machte am Sonntag beim Neujahrsempfang in der Fahrzeughalle der Feuerwehr deutlich, dass man in der größten Stadt im Kreis den Blick zuversichtlich nach vorne richten könne.

Mit viel Zuversicht stellte sich der Rathauschef nach seiner Rede auch einer besonderen Herausforderung. Gemeinsam mit den Blütenweg-Jazzern trug er den Klassiker „What a wonderful world“ von Louis Armstrong vor. Eines seiner Lieblingslieder, wie er bekundete. Solche Einlagen kann man gut finden oder auch nicht - Richter kassierte für seine durchaus mutige Aktion jedenfalls jede Menge Beifall. Auf eine Zugabe wurde dennoch verzichtet.

Mehrere hundert Gäste hatte sich bei der Feuerwehr eingefunden, um gemeinsam auf das neue Jahr anzustoßen. Das Ausweichquartier, wegen der Arbeiten am Bürgerhaus wird man wohl auch 2020 dort aufgeschlagen, präsentierte sich bestens hergerichtet. „Dass man eine Abgasabsauganlage zum Dekorieren verwenden kann, ist für mich auch eine neue Erfahrung“, bemerkte Richter, der sich für die freundliche Aufnahme und die Gastfreundschaft bedankte. dr

Ausführlicher Bericht in der Montagausgabe

