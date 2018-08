Bürgermeister muss Wette einlösen

Bensheim. Die spannendste Nachricht kam zum Schluss. Bürgermeister Rolf Richter verkündete zum Ende der Winzerfest-Pressekonferenz am Donnerstag im Rathaus, dass er bei der Eröffnung am Samstag, 1. September, im Winzerdorf eine Wette einlösen müsse. Worum es geht? Dazu bewahrte der Rathauschef Stillschweigen.

„Wer zum Marktplatz kommt, wird es schon sehen“, prophezeite Richter. Eigentlich hat der lockere Aufgalopp für das größte Weinfest in Südhessen solche Marketing-Aktionen nicht nötig. Aber es schadet auch nicht, wenn der Bürgermeister als zusätzlicher Punkt einen weiteren Akzent setzt.

Ansonsten setzt der Verkehrsverein als Ausrichter auf sein klassisches und dennoch zeitgemäßes Programm, in dem es aber zwangsweise Änderungen geben musste. So fällt - wie berichtet - die traditionelle Gebietsweinprobe aus, weil das Bürgerhaus nicht zur Verfügung steht. „Wir wissen, wie beliebt die Verkostung ist. Aber wir fanden es unpassend, einen neuen Ort außerhalb zu suchen, der nicht in einem direkten Zusammenhang zum Festgeschehen steht. Wir hoffen auf Verständnis“, erklärte Richter. In zwei Jahren will man im dann modernisierten Bürgerhaus wieder ausschenken. dr

Bericht in der Samstagausgabe

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.08.2018