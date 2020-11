Bürgermeisterkandidat führt FDP-Liste an

Bensheim.Betrachtet man derzeit die Bensheimer Kommunalpolitik, könnte man den auffälligen Wandel durchaus auch mit dem Jahr der Ratte erklären, das nach dem chinesischen Horoskop im Februar 2020 begonnen hat. Das Nagetier steht für Bodenständigkeit, Intelligenz und Hartnäckigkeit und möchte gern Neues erschaffen. Demnach ist es ein Jahr des Neubeginns und der Erneuerung.

Man kann es aber auch nüchtern betrachten, wie der langjährige FDP-Vorsitzende Holger Steinert, und feststellen, dass alles seine Zeit hat.

Für ihn ist im zweiten Anlauf jetzt endgültig die Zeit gekommen, das Schicksal der Bensheimer Liberalen in andere Hände zu legen. 19 Jahre lang war er das Gesicht und Wortführer der Partei im Stadtparlament, nun müssen Jüngere das übernehmen. Dass das nicht mal so nebenbei möglich ist, machte er ebenso deutlich und zitierte dabei gerne seinen Nachfolger im Parteivorsitz Jascha Hausmann, der die Kommunalpolitik als „Realitätshammer“ bezeichnet hat. Dieses Ehrenamt koste Zeit und habe auch mit Ehre nicht viel zu tun. „Das muss man wissen und auch wollen.“

Steinert will nicht mehr und gestand auch ein, dass es „müde macht“, 19 Jahre lang gegen eine Koalition anzurennen. Für die Partei kam es nicht überraschend, denn sein Rückzug sei seit 2018 im Vorstand bekannt. Die Kandidatenliste der FDP Bensheim für die Kommunalwahl 2021, zu der sich die Liberalen am Freitag im Sekthaus Streit zusammengefunden hatten, stelle eine gewisse Zäsur dar, die aber gewollt herbeigeführt wurde.

Dabei käme vermutlich gerade die kommende Legislaturperiode in der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung Steinert entgegen. Er findet das System der wechselnden Mehrheiten gut, denn dann „haben gute Vorschläge eine Chance“.

Aus Tradition auf dem letzten Platz

Ganz von der Liste ist der erfahrene Kommunalpolitiker aber nicht verschwunden. Es hat Tradition in der FDP, den langjährigen Vorsitzenden auf dem letzten Platz der Liste die Ehre zu erweisen. Auch wurde über diesen 26. Platz einzeln abgestimmt und nicht in Blocks wie bei den Plätzen sieben bis 25. Allerdings überraschte es schon, dass von den 17 stimmberechtigten Mitgliedern drei mit „Nein“ stimmten. Eine Stimme war ungültig.

Steinert dankte für die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren, sprach von einer spannenden, aber auch sehr arbeitsreichen Zeit, in der die FDP durchaus etwas bewegen konnte. Weihnachtsmarkt und Parkleitsystem seien beispielsweise liberale Initiativen gewesen. Es wird sich zeigen, ob er bezüglich des Wählerverhaltens in knapp vier Monaten recht behalten wird. Er traue den Bensheimern zwar viel zu, „aber nicht, dass sie mich von hinten auf Platz 3 wählen“.

Derzeit drei Sitze im Parlament

Drei Sitze hat die FDP aktuell im Stadtparlament, besetzt sind sie von Holger Steinert als Fraktionsvorsitzendem, Thorsten Eschborn und Jascha Hausmann. Dazu kommt ein Sitz im Magistrat, den zurzeit Wilhelm Rothermel als ehrenamtlicher Stadtrat innehat. Rothermel hat sich auf der Liste auf Platz 25 zurückgezogen.

Auf diesen sogenannten „sicheren“ Plätzen der Liste ist lediglich Thorsten Eschborn übrig geblieben. Der in der vergangenen Mitgliederversammlung wiedergewählte stellvertretende Vorsitzende des Stadtverbands rangiert auf Platz drei (15 Ja-, eine Nein-Stimme, eine Enthaltung). Als Spitzenkandidat geht Bürgermeisterkandidat Stefan Stehle für die FDP ins Rennen um Stimmen und Mandate. Er wird seine Erfahrungen aus dem Bürgermeisterwahlkampf nutzen können, bei der er als „Neuling“ immerhin achtbare 15,02 Prozent erzielte.

Stehle sprach von der neuen Generation als übergeordnetes Thema, wertete das angesichts der ebenso noch vorhandenen erfahrenen Gesichter aber als „Evolution, nicht als Revolution“. Die FDP Bensheim sei stark von einer Person geprägt, war sich Stehle der großen Fußstapfen bewusst, die Steinert hinterlassen hat. Dafür dankte er und darauf wolle er aufbauen.

Auf Platz zwei kandidiert Tobias Fischer, der allerdings mit 12 Ja-, 3 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen nach Carlos Santos de Lima auf Platz 14 (12 Ja-, 5 Nein-Stimmen) die geringste Zustimmung der Versammlung erhielt.

Auf Platz vier kandidiert Harald Boeddinghaus, der die FDP aktuell im Ortsbeirat West vertritt. Kommunalpolitische Erfahrung hat auch Rolf Schepp, der sein Mandat im Ortsbeirat Auerbach ausübt. Wie der 63-Jährige selbst feststellte, sei er unter den älteren Kandidaten der Jüngste, in dem neuen jungen Team aber der Älteste. Er kenne die politische Arbeit aus dem Ortsbeirat, auch aus dem Kreistag und der Regionalversammlung, im Stadtparlament sei er bisher noch nicht gewesen.

Auf Platz 6 der FDP-Liste rangiert Lisa-Marie Blumenschein. Die 21-Jährige ist seit dreieinhalb Jahren Mitglied der FDP und engagiert sich ebenso wie Lukas Knapp (Listenplatz 10), Carlos Santos de Lima (Listenplatz 14) und Mehrad Mehrbakhsh (Listenplatz 11) im Kreisvorstand der Jungen Liberalen Bergstraße.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.11.2020