Bürgermeisterwahl und Marktplatz

Bensheim.Die AfD-Fraktion trifft sich heute (5.) zu ihrer Fraktionssitzung in ihrer Bensheimer Geschäftsstelle. Wie ihr stellvertretender Fraktionsvorsitzender Rolf Kahnt mitteilt, steht auf der Tagesordnung unter anderem die abschließende Beratung über einen eigenen Kandidaten für die im Juni anstehende Wahl des Bürgermeisters für die Stadt Bensheim.

Des Weiteren werde nach amtlicher Bestätigung einer am Coronavirus erkrankten Person im Kreis Bergstraße über erforderliche Maßnahmen für das Heilig-Geist-Hospital in Bensheim beraten. Wie Landtagsabgeordneter Kahnt mitteilt, will seine Fraktion sich demnächst vor Ort durch die Ärzteschaft informieren lassen, wie das Heilig-Geist-Hospital gegen die sich „ausbreitenden Pandemie“ gerüstet sei und eine Behandlung Infizierter auch in Bensheim gewährleistet werde. Im Einzelnen, so Kahnt, gehe es dabei auch um Fragen, wie viele Plätze in der Isolierstation des Krankenhauses verfügbar sind, und ob die Zahl der zur Verfügung stehenden Betten bei Bedarf kurzfristig erhöht werden könne.

Eine weitere intensive Beratung werde der geplante Abriss der Sparkasse in der Innenstadt einnehmen, sieht Kahnt voraus. Schließlich gehe es für seine Fraktion um Vorbeugung einer möglicherweise „fatalen Entwicklung“. Würde die in der Trägerschaft der Kommune befindliche Sparkasse einen Wegzug aus der Innenstadt betreiben, kritisiert Kahnt, wäre dies alles andere als ein positiver Beitrag zur Innenstadtentwicklung.

Im Übrigen wolle man sich in der Sitzung zu den jüngsten Äußerungen der Bürger für Bensheim (BfB) positionieren. Kahnt kritisiert, dass die BfB „nach Ausscheiden aus dem Magistrat“ – gemeint ist wohl das Aus der Koalition – entgegen ihrer früheren Auffassung „verlautbaren ließ, sich nun für ein zweigeschossiges Gebäude am Marktplatz auszusprechen, wiewohl der größte gemeinsame Nenner bei der letzten Stadtverordnetenversammlung in Schwanheim ergab, dass ein voller, unverbauter Blick auf die Stadtkirche Sankt Georg vom Standort Hauptstraße“ gewährleistet sein müsse. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.03.2020