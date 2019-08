Bürgernetzwerk bei der GLB

Bensheim.Karl-Heinz Schlitt vom Bürgernetzwerk wird am Dienstagabend mit einem Impulsvortrag die Fraktionssitzung der Grünen Liste Bensheim (GLB) eröffnen. Gäste sind hierzu und zur anschließenden Diskussion der Positionen des Bürgernetzwerks in Fragen der Innenstadtentwicklung bereits ab 19 in den Präsenzhof eingeladen.

Die Diskussion soll dabei mögliche Beteiligungsprozesse behandeln, ohne die Zukunft des Projekts festzulegen. „Wir Grüne sind an einem offenen Austausch mit dem Bürgernetzwerk interessiert und freuen uns über die Vorschläge der engagierten Bürger“, betont Stadtverordneter Moritz Müller.

Die bis dahin eingegangenen Informationen zum Haus am Markt werden im Anschluss, wie bei der GLB gewohnt unter Berücksichtigung verschiedener Standpunkte, erörtert. Der erste Teil der Sitzungsunterlagen für die Septembersitzung mit 18 Punkten werden im dritten Abschnitt bewertet. red

