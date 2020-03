Bürgernetzwerk mahnt fehlenden Masterplan an

Bensheim.Wie steht es eigentlich um die Innenstadt? Der obere Marktplatz bleibt vorerst ein Trümmerhaufen, über Bürgerhaus und Neumarkt-Center hängt man besser den Mantel des Schweigens. Und sonst so? Die Lauter wurde renaturiert, der Rinnentorturm samt Bachlauf mal probeweise beleuchtet.

„Wir bekommen einige Rückmeldungen, in denen zwar unsere Arbeit gelobt wird, aber der Vorwurf mitschwingt, dass sich trotz aller Konzepte und Ideen nichts getan hat“, erklärt Bürgernetzwerk-Initiator Karl-Heinz Schlitt. Dabei habe man in den eineinhalb Jahren, seitdem man am Start ist, einiges in Bewegung gebracht. Das will man bei einer Plenumsveranstaltung am 18. März im Sitzungssaal des Rathauses aufzeigen. Beginn ist um 19 Uhr, wer möchte, kann daran teilnehmen.

Keine zügige Umsetzung

Im Haushaltsplan fände sich ansatzweise vieles aus dem 23-Punkte-Paket des Bürgerforums Innenstadt wieder – darunter ein Beleuchtungskonzept für Rinnentor und Mittelbrücke sowie Mittel für die Umgestaltung der Lauter hin zu einem Erlebnis- und Aufenthaltsraum. „Was uns stört, dass es aus unserer Sicht zu lange dauert. Wir müssen das Momentum und damit die Bürger mitnehmen“, so Schlitt.

Das sei eine Schwierigkeit in der Kommunalpolitik, zügig von der Entwicklung einer Idee über den Beschluss bis hin zur Umsetzung zu kommen. Dennoch sehe man den Prozess nach wie vor auf einem guten Weg – wenn es zeitnah ein Stück gibt. Es gelte nun, von Konzepten und Ideen zu Projekten und Maßnahmen zu kommen. Eine Voraussetzung muss nach Meinung des Bürgernetzwerkes dafür aber erfüllt werden: die Installation eines professionellen, strukturierten Innenstadt-Marketings.

Alle Interessen bündeln

Die Initiative hatte den Vorschlag in die Kommunalpolitik eingespeist, eine privatrechtliche Organisation zu bilden, um die Interessen aller Innenstadtakteure zu bündeln. Man sei sich aber nicht sicher, ob sich die Gremien für diesen Weg entscheiden. Für Schlitt und seine Mitstreiter wäre eine Ablehnung zwar eine „Fehlentscheidung“, sie würden es aber auch mittragen, wenn eine andere Form gewählt würde. Hauptsache, es geht voran.

Man dürfe aber nicht den Fehler machen, dies als reines Verwaltungsthema anzusehen. Kritisch sieht Architekt Sanjin Maracic außerdem, dass der Masterplan für die Innenstadt seiner Ansicht nach bei der Verwaltung nicht die höchste Priorität genießt. Besonders mit Blick auf die Chancen, die sich durch die Gedankenspiele der Sparkasse ergeben, sei es wichtig, vorrangig daran zu arbeiten. „Sonst kommt man von der einen Krise in die nächste. Man braucht zuerst den Masterplan, auf dem alles aufbauen kann.“

Einiges in Bewegung gebracht

Abgesehen davon haben Bürgernetzwerk und Stadt in den vergangenen Monaten aber einiges in Bewegung bringen können. Bei der Suche nach einer Bensheimer Marke als strategischer Kompass soll es noch im ersten Halbjahr konkret werden. Der Auftrag für eine Markenagentur sei erteilt, am Montag gab es einen vertiefenden Workshop – und man kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit behaupten, dass nicht „Bensheim – Flair und mehr“ das Rennen machen wird. Aber das nur am Rande.

Ebenfalls weiter vorangeschritten sind die Bemühungen, ein Digitalmarketing für Bensheim zu etablieren. „Es geht um die Verknüpfung aller unterschiedlicher digitaler Themen in der Stadt“, erläuterte Ottmar Meissner. Konzept und Leistungsbeschreibung seien erstellt, eine Ausschreibung könne nun vorgenommen werden. Die Plattform soll ein Baustein des Stadtmarketings sein und unter anderem für den Online-Handel oder Bürgerbeteiligung genutzt werden. „Das gewinnt immer mehr an Bedeutung“, so Meissner. Man sehe es sehr positiv, dass die politischen Gremien diese Bedeutung ebenfalls erkannt haben.

Sichtbar werden soll in diesem Jahr auch die Aktivierung der Lauter als belebendes Element mit Aufenthaltsqualität. Für die Ausarbeitung eines Lichtkonzepts habe die Stadt, so Maracic, ein Büro beauftragt. Das Bürgernetzwerk wünscht sich, auch hierbei in die Planungen mit einbezogen zu werden, um Ideen und Erfahrungswerte beisteuern zu können.

Den Bürgern ein Ziel vermitteln

Das Thema werde in der Bevölkerung sehr positiv aufgenommen. Die Initiative würde es begrüßen, wenn nicht nur das Tempo forciert werden könnte, sondern zumindest in der Planung der gesamte Abschnitt zwischen Stadtmühle und Rinnentor berücksichtigt wird. „Dann kann man es ja schrittweise umsetzen. Man sollte den Bürgern aber ein Zielbild vermitteln, damit nicht der Eindruck entsteht, nur einen Teil erledigen zu wollen – und den Rest lässt man Jahre liegen“, bemerkte Sanjin Maracic.

