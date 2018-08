Bürgerstiftung übernimmt Patenschaft

Bensheim.Die Bürgerstiftung der Stadt Bensheim unterstützt weiterhin die Arbeit des Vereins Active Learning und übernimmt Patenschaften für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Wie schon im vergangenen Schuljahr werden wieder sechs Kinder mit rund 3000 Euro gefördert. Für Stadtrat Adil Oyan, Vorsitzender des Stiftungsvorstandes, hat das Engagement von Active Learning Vorbildcharakter.

„Die Bürgerstiftung will mit ihrer Unterstützung genau da ansetzen, wo der Verein Active Learning wirkt und Gutes tut, nämlich direkt an der Basis“, so Oyan.

Stadtrat Oyan ist seit langem Freund des Projektes und auch die Familie Lerchl von Active Learning freut sich sehr über die gegenseitige Anerkennung.

Mittagessen, Lernen und Sport

Seit Jahren ist der gemeinnützige Verein an der Bergstraße tätig und hat sich seit seiner Gründung mit viel Herzblut um sozial benachteiligte Kinder aus der Region gekümmert. Eine besondere Hilfe und nunmehr jahrelange Unterstützung erhält der Verein seitens der Bürgerstiftung Bensheim, die sich auch in diesem Jahr wieder für Active Learning stark gemacht hat.

Das Konzept von Active Learning verbindet ein für die Kinder kostenloses gemeinsames Mittagessen mit Lernen und Sport und umfasst noch weitaus mehr Bereiche, um Kindern und Jugendlichen bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu helfen.

Der Verein möchte jungen Menschen dabei vor allem Chancen aufzeigen, sie bei ihren täglichen Lernprozessen unterstützen und mit ihnen auf den schulischen, sportlichen sowie menschlichen Erfolg hinarbeiten.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Förderung sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher, welche mit Hilfe einer ausgereiften und unmittelbaren Krisenintervention unterstützt werden. Neben Sportangeboten gibt es Camps und Projekte zur Sensibilisierung für Sucht- und Gewaltprävention, Tier- und Umweltschutz, Kunst-, Tanz- sowie Musikprojekte oder gemeinschaftliche Events für die ganze Familie.

Dies alles deckt sich mit den Zielen der Bürgerstiftung: Förderung von Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen in Bensheim. Seit dem Schuljahr 2012/2013 fördert die Stiftung die Schülerpatenschaften, mittlerweile konnten 70 Kinder davon profitieren. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.08.2018