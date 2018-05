Anzeige

Bensheim.Am 16. Juni fährt der Museumsverein Bensheim nach Koblenz und Bonn. Auf dem Programm steht zunächst der Besuch des Archivs der Bundesrepublik in Koblenz. Dort wird alles Wichtige zur deutschen Geschichte gespeichert. War es früher in Kellern oder Bunkern, teilweise auch auf der Festung Ehrenbreitstein, so ist die Archivierung heute auf einen moderneren Stand der Digitalisierung.

Nach einer Pause geht die Fahrt weiter nach Bonn, das Ziel ist das „Haus der Geschichte“. Im letzten Jahr stand dies schon einmal auf dem Besuchswunsch des Vereins, musste wegen Renovierung aber auf dieses Jahr verlegt werden.

Im Haus der Geschichte werden Dinge ausgestellt, die vielleicht später im zuvor besuchten Bundesarchiv aufbewahrt werden – einige aufgrund ihrer Größe in anderer Form: Zum Beispiel der erste VW, aber auch der Spickzettel für Jens Lehmann mit den möglichen Elfmeterschützen bei der Fußball-WM 2006?