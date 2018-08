Bundeslade im Beichtstuhl

Bensheim.Über 600 eritreische Christen kamen am Samstag nach Sankt Georg, um das Fest des Heiligen Teklehaimanot zu feiern. „Unsere orthodoxen Glaubensgeschwister sind in unserer Kirche sehr willkommen!“, betonte Pfarrer Thomas Catta und war sichtlich beeindruckt von der religiösen Hingabe und dem Durchhaltevermögen der Gäste aus Afrika.

Von Freitagabend bis Samstag in der Früh wurde in der Stadtkirche gesungen, gebetet, getrommelt, getanzt und es wurde sogar Theater gespielt. Ungewohnte Klänge und ein ungewohntes Bild, denn der Altar war nach orthodoxer Sitte mit Vorhängen umgeben und die ausnahmslos in weiß gekleideten Gläubigen hatten außer Schirmen und Ikonen auch jede Menge liturgisches Gerät sowie Trommeln und andere Musikinstrumente mitgebracht.

Die 20 Priester und 30 Diakone waren, wie die Gläubigen, mitunter von sehr weit angereist und machten den Gottesdienst in der Nacht sowie das am Morgen stattfindende Hochamt zu einem Erlebnis. In der Messe wurden nicht nur fünf Taufen und eine Hochzeit gefeiert, sondern auch die Bundeslade, die in der eritreischen Tradition einen besonders wichtigen Stellenwert besitzt, wurde in feierlicher, mit Gesang und Trommelrhythmen begleiteten Prozession durch die ganze Kirche getragen, bevor sie einen extra dafür hergerichteten kleinen Raum, der früher als Beichtstuhl genutzt wurde, ihr neues Zuhause fand.

„Wir sind sehr glücklich, dass unsere Bundeslade in einem so würdigen Raum aufbewahrt werden kann“, erklärt Aster Walter, die Organisatorin der Mammutveranstaltung. Sicher finden viele Katholiken, die regelmäßig die Stadtkirche besuchen, eine eritreisch orthodoxe Bundeslade sehr spannend, deswegen hat die Gemeinde vor, entsprechende Informationsschriften neben dem ungewöhnlichen Aufbewahrungsort auszulegen. Nach all dem Tanzen, Singen und Beten war die Schar der Gläubigen nicht besonders erschöpft, aber ausgesprochen hungrig. Wie gut, dass fleißige Helfer nicht nur das Pfarrzentrum vorbereitet, sondern auch leckeres Essen für die Menge gekocht hatten. Die KJG von Sankt Georg hatte große Zelte auf der Pfarrwiese aufgestellt, so dass alle Platz fanden.

Mit dem Aufräumen konnte noch lange nicht begonnen werden, denn die Gäste fühlten sich so wohl, dass sie gerne bis zum Nachmittag blieben und das sicher nicht zum letzten Mal. Dass Sankt Georg der geeignete Ort für eine solche Großveranstaltung ist, leuchtet ein.

So darf man sich in Zukunft auf weitere gemeinsame Aktionen und eine Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zur eritreisch orthodoxen Gemeinde Bergstraße freuen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.08.2018