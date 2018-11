Bunte Bilder aus Bolivien

Bensheim.„Mut“ lautet der Titel des neuen Bolivien-Kalenders des Bensheimer Hilfsvereins „Inti Runa“. Mit der Kalenderaktion unterstützt Inti Runa vor allem Kinder und Jugendliche in einem der ärmsten Länder der Welt. Insgesamt sind in den vergangenen 25 Jahren über 650 000 Euro von Bensheim aus in die Hilfsprojekte in Bolivien geflossen.

Die Hilfe aus Bensheim hat Ludwig März initiiert, der bei mehreren Reisen durch Südamerika in den 1980er Jahren die große Not der Menschen dort sah und die Notwendigkeit erkannte, den Ärmsten der Armen in Lateinamerika helfen zu müssen. Die schlimme Situation vor allem der Kinder in Bolivien war so offensichtlich und erschreckend, dass März unbedingt handeln wollte. Um die Hilfe langfristig auf ein sicheres Fundament zu stellen, gründete er im Herbst 1993 den Verein „Inti Runa, Hilfe für Bedürftige in Bolivien“ in Bensheim.

Hilfe für Straßenkinder

Unterstützt werden seitdem Straßenkinderheime und Projekte, die sich um Straßenkinder kümmern. Bis auf den heutigen Tag sind alle Spendengelder, die in die verschiedenen Projekte in Bolivien geflossen sind, dort auch wirklich angekommen. Der größte Teil der Spenden stammt aus der Kalender-Aktion.

Wer sich mit Bolivien beschäftigt, erhält das Bild einer zerrissenen Gesellschaft und einer politischen Elite, die keinen Blick für die Nöte ihrer Menschen hat. Wer aber genauer hinschaut, erfährt, dass es untereinander einen großen Zusammenhalt gibt, dass sich die Menschen gegenseitig stützen und unterstützen.

Trotzdem fallen zu viele Bolivianer durch jedes soziale Netz. Genau an dieser Stelle setzen die von Inti Runa unterstützten Projekte an. Kinder und Jugendliche erfahren hier zum ersten Mal im Leben, was es bedeutet, Geborgenheit und Liebe zu spüren, einen geregelten Alltag zu haben und eine Perspektive für die Zukunft zu bekommen. Hier wird den jungen Bolivianern Mut zugesprochen sowie Werte und Wissen vermittelt.

Im Hauptberuf Fotograf

Ab sofort gibt es einen brandneuen Kalender für das Jahr 2019. Gegen eine Spende von 25 Euro kann jeder den farbenfrohen Kalender bekommen. Ludwig März, im Hauptberuf Fotograf, reist regelmäßig nach Bolivien und hat nach jeder Reise tausende beeindruckende Bilder im Gepäck. Die besten Motive werden für den Kalender ausgewählt. Da auch die Reisekosten privat getragen werden, fließt jeder Euro zu den Hilfsprojekten in Bolivien. März hofft darauf, dass auch in diesem Jahr wieder viele Spenden durch die Kalender zusammenkommen. Der Kalender ist ab sofort in der Tourist-Info im Bürgerbüro in der Alten Faktorei und im Eine-Welt-Laden der Pfarrei Sankt Georg. Spendenquittungen werden auf Anfrage per Post zugestellt. ms

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.11.2018