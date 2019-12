Bunter Herbstwald und schöne Ausblicke

Bensheim.Glück mit dem Wetter hatten die 14 Wanderer der SSG-Outdoor-Gruppe „Wandern für Aktive“ bei ihrer großen November-Tour. Die Temperatur an diesem Sonntag war recht kühl, in den Tälern hing der Nebel und auf den Höhen schöner Sonnenschein. In Fahrgemeinschaft ging es zum Parkplatz Ebertsklingen bei Bonsweiher. Los ging die Tour nach Ober-Liebersbach, am Teich Dornwiese vorbei und hoch Richtung Waldnerturm.

Immer wieder ergaben sich herrliche Aussichten Richtung Mörlenbach oder an die Bergstraße. Die Tour führte hinab zur Alten Carlebach-Mühle im Weschnitztal. Von dort ging steil hoch zur Friedrichshütte. Bis hierher wurden vom Startpunkt schon über 450 Höhenmeter erwandert. Ein letzter knackiger Anstieg über einen Wiesenweg und alle genossen den schönen Blick auf Buchklingen im Gorxheimer Tal.

Kallstadt und dann die Sonnenuhren-Gemeinde Birkenau wurden angesteuert. Auf einem schönen Höhenweg mit viel Weitsicht sowie Kunstwerke zu dem Thema Bildung wanderte die Gruppe an Unter-Liebersbach vorbei und erreichte nach 25,1 Kilometern und 737 Höhenmeter den Ausgangspunkt. Es war abermals eine schöne Tour, die allen sehr gut gefallen hat. red/Bild: SSG

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.12.2019