Bunter Melodienstrauß für die Senioren im Caritasheim

Bensheim.Musikalisch wussten Erich Göbel mit seinem Akkordeon, Bruno Weis mit seinem Banjo und Hubert Ensinger mit seiner Trompete die Bewohner des Caritasheimes St. Elisabeth zu erfreuen. Sie hatten sich vor dem Eingang mit entsprechendem Sicherheitsabstand postiert und spielten Volkslieder, Evergreens und Jazz für die Menschen, die im Moment keinen Besuch bekommen dürfen. Die drei Musiker, die auch bei den Original Blütenweg Jazzern zu hören sind, spielten natürlich ohne Gage. Organisiert hatte das kleine Konzert bei schönstem Wetter der Lionsclub Bensheim-Heppenheim. Mit im Boot war auch der Inner Wheel Club Bensheim-Lampertheim, der Käse- und Apfelkuchen spendierte. Am kommenden Donnerstag werden ab 15 Uhr die drei Musiker im Haus Johannes in Heppenheim zu hören sein und auch dort einen bestimmt ebenfalls mit viel Beifall bedachten Melodienstrauß überbringen. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.04.2020