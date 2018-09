Bunter Nachmittag

Bensheim.Im Rahmen der Bensheimer Seniorentage lädt die Awo für Donnerstag (4.) gemeinsam mit der Stadt Bensheim und den Frauen der Kolpingsfamilie zu einem bunten Nachmittag mit Kaffee und Kuchen ins Kolpinghaus ein.

Ab 14.30 Uhr wird Jörg Ratz mit Unterhaltungsmusik für Stimmung und gute Laune sorgen. Das Ballettstudio Leonor und die Showtanzgruppe der Tanzfabrik Bensheim werden ebenso für Abwechslung sorgen wie die Fehlheimer Tenöre. Moderiert wird die Veranstaltung von Hans Bang.

Ausflug nach Kaiserslautern

Die Awo macht außerdem auf ihren nächsten Busausflug am 25. Oktober aufmerksam. Diesmal wird die Kürbisausstellung in Kaiserslautern besucht. Aus mehr als 50 000 Kürbissen entstehen überdimensionale Zirkusfiguren, die in elf verschiedenen Szenen gezeigt werden.

Sehenswert sind dabei eine Artistenfamilie, ein Tiger, der durch einen Feuerring springt oder auch ein Kaninchen, das aus einem Hut gezaubert wird.

Dass die Barbarossastadt Kaiserslautern noch mehr zu bieten hat, erfahren die Teilnehmer im Rahmen einer Busrundfahrt. Stationen dieser Fahrt sind unter anderem sowohl die Fruchthalle als auch der Kaiserbrunnen und der Synagogenplatz.

Einige wenige Plätze sind für diese Fahrt noch frei. Bei Interesse können sich gerne auch Nichtmitglieder bei Ursula Manich anmelden, Telefon 06251/61806 oder 01590/5872471. red

