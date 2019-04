Buntes Treiben beim Georgi-Markt in der Innenstadt

Bensheim.Das Marktrecht wurde der Stadt Bensheim bereits im Jahr 956 verliehen. Seit jeher spielen Märkte in Bensheim eine wichtige Rolle – schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts sind Georgi- und Martini-Markt überliefert. Beide gibt es noch heute. Auch gestern verwandelte sich die Bensheimer Fußgängerzone wieder in ein Freiluft-Kaufhaus. Für die einen ist es einfach der Georgi-Markt, für die anderen ein Einkaufserlebnis der besonderen Art. Bereits in der Nacht waren die ersten Händler angereist, um in den frühen Morgenstunden ihre Verkaufsflächen aufzubauen. Neben Süßigkeiten, Kräutern, Haushaltwaren und Kleidern waren auch bunte Paradiesvögel im Angebot. red/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.04.2019